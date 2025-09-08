Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Слонима перевела более Br20 тыс. возлюбленному, который оказался мошенником. Подробности истории

В ходе общения с 12 августа по 5 сентября женщина под различными предлогами перевела мужчине более Br20 тыс.

Женщина перевела более Br20 тыс. знакомому из интернета, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Ранее 46-летняя жительница Слонима познакомилась в интернете с мужчиной. Во время общения молодой человек признался в любви и сообщил о желании встретиться. В то же время собеседник рассказал о финансовых трудностях, которые мешают ему приехать в Беларусь. Он попросил женщину помочь ему решить данную проблему, в том числе оплатить покупку билета на самолет.

В ходе общения с 12 августа по 5 сентября женщина под различными предлогами перевела мужчине более Br20 тыс.

Работники банка не раз пытались отговорить женщину совершать переводы, однако она не прислушалась к рекомендациям. Чтобы прекратить дальнейшие финансовые потери, женщине заблокировали возможность совершать переводы, а информацию о подозрительных действиях передали в Слонимский РОВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. -0-