Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы правительства.
Нетаньяху напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий.
«Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: “Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!” — сказал Нетаньяху. -0-