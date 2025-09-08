Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

«Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: “Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!” — сказал Нетаньяху.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение главы правительства.

Нетаньяху напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий.

«Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: “Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!” — сказал Нетаньяху. -0-

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше