Захарова назвала заговором в дурдоме слова Кулебы о советском мышлении в Киеве

Ранее Кулеба, давая интервью зарубежному изданию, заявил, что хотя и склонен защищать украинское правительство, но «в некоторых кругах во властных структурах все еще царит старый советский образ мыслей». Согласно нему, говорит экс-министр, «если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства». А Кулебе в тот момент как раз очень хотелось уехать.