Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала заговором в дурдоме слова Кулебы о советском мышлении в Киеве

МИД РФ прокомментировал слова Кулебы о зарубежных поездках украинских дипломатов.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы об указе Владимира Зеленского, запрещающем выезды за границу бывшим дипломатам. Свое мнение она опубликовала в телеграм-канале.

Ранее Кулеба, давая интервью зарубежному изданию, заявил, что хотя и склонен защищать украинское правительство, но «в некоторых кругах во властных структурах все еще царит старый советский образ мыслей». Согласно нему, говорит экс-министр, «если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства». А Кулебе в тот момент как раз очень хотелось уехать.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привило к появлению на Украине диктатуры», — написала дипломат.

Мария Захарова отметила, что на Украине власть привела к диктатуре, а «строители демократии» разлетелись по зарубежным должностям, зависящим от визитов за границу.

Напомним, Дмитрий Кулеба был вынужден покинуть Украину после подписанного Зеленским указа, запрещающего выезд бывшим дипломатам. Экс-глава украинского МИД рассказал о своем побеге, отметив, что произошедшее стало для него полной неожиданностью. Кроме того, Кулеба подчеркнул, что вынужден был уезжать ночью тайно.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше