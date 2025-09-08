Захарова назвала заговором в дурдоме слова Кулебы о советском мышлении в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы об указе Владимира Зеленского, запрещающем выезды за границу бывшим дипломатам. Свое мнение она опубликовала в телеграм-канале.
Ранее Кулеба, давая интервью зарубежному изданию, заявил, что хотя и склонен защищать украинское правительство, но «в некоторых кругах во властных структурах все еще царит старый советский образ мыслей». Согласно нему, говорит экс-министр, «если ты выезжаешь за границу как свободный гражданин, ты автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства». А Кулебе в тот момент как раз очень хотелось уехать.
«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привило к появлению на Украине диктатуры», — написала дипломат.
Мария Захарова отметила, что на Украине власть привела к диктатуре, а «строители демократии» разлетелись по зарубежным должностям, зависящим от визитов за границу.
Напомним, Дмитрий Кулеба был вынужден покинуть Украину после подписанного Зеленским указа, запрещающего выезд бывшим дипломатам. Экс-глава украинского МИД рассказал о своем побеге, отметив, что произошедшее стало для него полной неожиданностью. Кроме того, Кулеба подчеркнул, что вынужден был уезжать ночью тайно.