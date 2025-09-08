Ричмонд
Три дня для будущего: как Чувашия готовится к масштабному электоральному марафону

С 12 по 14 сентября 2025 года в Чувашии пройдут масштабные выборы. Жителям республики предстоит избрать Главу региона, а также депутатов городских Собраний Чебоксар и Новочебоксарска, где будут распределены 43 и 25 мандатов соответственно.

Источник: Комсомольская правда

12 сентября в Чувашии стартуют выборы Главы республики и депутатов Чебоксарского и Новочебоксарского городских собраний депуатов. Дополнительные выборы состоятся в семи муниципальных округах: Алатырском, Канашском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Порецком, Цивильском и Ядринском.

Организацию голосования обеспечат Избирательная комиссия Чувашской Республики, 25 территориальных и 921 участковая комиссия, включая девять временных УИК в СИЗО и медицинских стационарах. В их работе задействованы 8 352 человека. Глава Чувашии Олег Николаев заявил: «Проделанная работа позволяет нам быть уверенными в полной готовности к проведению выборов, готовности реагировать на различные ситуации. Прошу все вовлеченные службы выполнить все предусмотренные мероприятия, быть в мобилизованном состоянии вплоть до закрытия участков».

На территории республики зарегистрировано 906 769 избирателей. Согласно опросам, более 85% из них планируют участвовать в выборах. Наиболее популярным способом остается голосование на участках (61%), вторым по предпочтению — дистанционное электронное голосование (28%), которым планируют воспользоваться уже 194 748 человек. Оценивая работу системы ДЭГ после всероссийской тренировки, Олег Николаев отметил: «Система работает корректно и удобно. Процедура голосования у меня заняла примерно 2 минуты и прошла без сбоев».

Министр цифрового развития Чувашии Михаил Степанов подчеркнул, что для бесперебойной работы ДЭГ используются «белые» списки сервисов, включая экосистему Яндекса, Госуслуги и ВКонтакте. «Пользователям не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — доступ предоставляется автоматически», — добавил он.

На пост Главы республики зарегистрированы 5 кандидатов. Борьба за депутатские мандаты также будет напряженной: в Чебоксарах представлены 11 партийных списков и 167 кандидатов по одномандатным округам, а в Новочебоксарске зарегистрировано 156 кандидатов.

Для обеспечения прозрачности процесса на 821 участке будет организовано видеонаблюдение. Наблюдатели от кандидатов, партий и Общественной палаты смогут присутствовать на всех участках. Центром общественного наблюдения станет Чувашский государственный театр оперы и балета, где будет вестись видеотрансляция со 100 избирательных участков.