Три дня для будущего: как Чувашия готовится к масштабному электоральному марафону

Организацию голосования обеспечат Избирательная комиссия Чувашской Республики, 25 территориальных и 921 участковая комиссия, включая девять временных УИК в СИЗО и медицинских стационарах. В их работе задействованы 8 352 человека. Глава Чувашии Олег Николаев заявил: «Проделанная работа позволяет нам быть уверенными в полной готовности к проведению выборов, готовности реагировать на различные ситуации. Прошу все вовлеченные службы выполнить все предусмотренные мероприятия, быть в мобилизованном состоянии вплоть до закрытия участков».