Опасные ягодные консервы обнаружены на рынке Беларуси

В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения по безопасности и маркировке. В составе продукции был найден заявленный изготовителем в маркировке, но недопустимый консервант — сорбиновая кислота (Е200). Ее количество в продукте составило 432,6 мг/кг.