Опасные ягодные консервы обнаружены на рынке Беларуси

В Беларуси попали под запрет ягоды протертые с сахаром «Черника» (консервы нестерилизованные) с маркировкой «Тогрус-гурмэ». Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
Производителем данного товара является ООО «Производственная компания “Тогрус” (Россия), поставщик на территории Беларуси — ЧТУП “Лайкюжн” (Минский район).
В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения по безопасности и маркировке. В составе продукции был найден заявленный изготовителем в маркировке, но недопустимый консервант — сорбиновая кислота (Е200). Ее количество в продукте составило 432,6 мг/кг.