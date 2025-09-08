Большинство депутатов парламента Франции выразили недоверие правительству

KP.RU ранее сообщал, что политическая нестабильность во Франции достигла критической точки и она может привести не только к отставке правительства Франсуа Байру, но и к досрочным президентским выборам с возможным уходом лидера Эмманюэля Макрона. За последние 20 месяцев страна сменила уже четырех премьер-министров, и, судя по прогнозам, пятый также может вскоре покинуть пост.