Большинство депутатов парламента Франции выразили недоверие правительству

Французский парламент проголосовал против доверия правительству.

Источник: Комсомольская правда

Большинство депутатов Национального собрания Франции выразили недоверие правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. Об этом сообщает председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

В голосовании приняли участие 558 парламентариев, из которых 364 либо проголосовали против, либо воздержались, тогда как лишь 194 поддержали предоставление доверия кабинету министров.

Данные результаты демонстрируют серьезный политический кризис во Франции и усиливающееся давление на исполнительную власть, ставя под угрозу стабильность правительства, которому придется уйти в отставку.

KP.RU ранее сообщал, что политическая нестабильность во Франции достигла критической точки и она может привести не только к отставке правительства Франсуа Байру, но и к досрочным президентским выборам с возможным уходом лидера Эмманюэля Макрона. За последние 20 месяцев страна сменила уже четырех премьер-министров, и, судя по прогнозам, пятый также может вскоре покинуть пост.

