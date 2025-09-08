Вакаров: экс-глава МИД Украины Кулеба сбежал в США к Блинкену

Вакаров напомнил, что еще в начале СВО Кулеба не скрывал, что вывез из страны родственников и даже свою собаку. По словам политолога, экс-министра иностранных дел Украины за его побег, «как за плевок, за то, что он не верит власти», могут физически устранить.