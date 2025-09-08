Вакаров: экс-глава МИД Украины Кулеба сбежал в США к Блинкену

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после побега с Украины мог отправиться в США. Таким мнением поделился с aif.ru политолог Василий Вакаров.
«Он заявил, что выехал в Польшу, но, скорее всего, это даже не европейская страна, а США. Там у него и друг — бывший госсекретарь США Блинкен. У него там семья», — сказал политолог.
Вакаров напомнил, что еще в начале СВО Кулеба не скрывал, что вывез из страны родственников и даже свою собаку. По словам политолога, экс-министра иностранных дел Украины за его побег, «как за плевок, за то, что он не верит власти», могут физически устранить.
Ранее стало известно о заявлении Кулебы итальянским СМИ, что ему пришлось «бежать из своей страны, как вору ночью», потому что Зеленский ввел запрет на выезд для бывших дипломатов. Также Кулеба признался, что сейчас ему платят иностранные источники.