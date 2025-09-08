Unherd: в скором времени Польша окончательно отвернется от Украины

Польша постепенно дистанцируется от Украины, уделяя всё больше внимания собственной безопасности. Об этом пишет британское издание Unherd.
«Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину “на место”, так как это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя 2 года отправится голосовать на парламентских выборах», — говорится в материале.
При этом смена во взглядах поляков на членство Украины в НАТО объясняется не только партийной принадлежностью.
Unherd отмечает, что за этим стоит более глубокий фактор — инстинкт самосохранения, схожий с настроениями в других странах Восточного фланга НАТО, от Эстонии до Румынии. Всё больше жителей Польши перестают воспринимать поддержку Киева как прямую гарантию безопасности своей страны.
Ранее польский президент Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики.