Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Unherd: в скором времени Польша окончательно отвернется от Украины

Польское руководство собирается сделать ставку на собственную безопасность, пишут журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Польша постепенно дистанцируется от Украины, уделяя всё больше внимания собственной безопасности. Об этом пишет британское издание Unherd.

«Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину “на место”, так как это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя 2 года отправится голосовать на парламентских выборах», — говорится в материале.

При этом смена во взглядах поляков на членство Украины в НАТО объясняется не только партийной принадлежностью.

Unherd отмечает, что за этим стоит более глубокий фактор — инстинкт самосохранения, схожий с настроениями в других странах Восточного фланга НАТО, от Эстонии до Румынии. Всё больше жителей Польши перестают воспринимать поддержку Киева как прямую гарантию безопасности своей страны.

Ранее польский президент Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше