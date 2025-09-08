Ричмонд
Франция и Германия предложили ЕС ввести санкции против «Лукойла», пишут СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Франция и Германия предлагают ЕС ввести ограничения в отношении компании «Лукойл» и ее «дочки» Litasco в рамках нового пакета санкций против РФ, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: © РИА Новости

«Германия и Франция предложили внести в черный список… “Лукойл”… Litasco», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что эти страны также предлагают ввести санкции против НПЗ в третьих странах и финансовых механизмов, якобы используемых Россией для обхода санкций.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

