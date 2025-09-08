Ричмонд
Нетаньяху анонсировал мощную операцию в Газе и призвал людей покинуть город

За последние дни военные уничтожили в Газе 50 высотных здания, заявил израильский премьер.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в бункере штаба ВВС заявил, что ЦАХАЛ готовится к мощной операции в Газе и призвал жителей покинуть территорию.

Израильский премьер заявил, что за последние дни военные уничтожили в Газе 50 высотных здания, которые, по их данным, использовало палестинское движение ХАМАС.

«Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции — наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы: вас предупредили, уходите оттуда!» — сказал Нетаньяху.

Ранее политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью aif.ru сказал, что полномасштабное наступление войск Израиля на Газу может начаться в ближайшее время, для этой цели армия обороны Израиля приступила к масштабной мобилизации резервистов.

Напомним, утром 8 сентября в ортодоксальном еврейском районе Восточного Иерусалима в результате стрельбы погибло шесть человек, не менее 15 получили ранения. Два нападавших, предположительно связанные с радикальными палестинскими группировками, открыли огонь по пассажирам автобуса и трамвая возле остановки «Перекрёсток Рамот». Оба стрелка были ликвидированы израильским военным. Палестинское движение ХАМАС назвало атаку «исключительно успешной операцией».

