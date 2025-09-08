Президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон “принимает к сведению” падение правительства Франсуа Байру… и “назовет нового премьер-министра в ближайшие дни”, — говорится в публикации агентства.
Вечером 8 сентября, большинство депутатов Нацсобрания Франции выразили недоверие правительству страны после программной речи действующего главы кабмина Франсуа Байру.
Как писал сайт KP.RU, накануне французское издание AgoraVox сообщило, что хозяин Елисейского дворца Макрон склонен объяснять все неудачи своей страны действиями России. Издание указало на отсутствие связи между заявлениями о «российском вмешательстве» и реальными проблемами Франции, такими как дефицит бюджета или кризис в образовательной сфере.