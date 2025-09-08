Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку не хочет урегулирования конфликта. При этом финский главнокомандующий Карл Маннергейм, будучи в похожем положении в 1944 году, согласился бы на такое предложение. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев в эфире Politeka.
По мнению бывшего военнослужащего, Владимир Зеленский попросту не способен проявлять мудрость в вопросе урегулирования украинского кризиса. Как следствие, он ее и не проявляет. Поэтому при каждом удобном случае стремится помешать мирному процессу.
«Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, — это откровенная ложь», — сказал Бекренев.
При этом он подчеркнул, что финский главнокомандующий Карл Маннергейм, оказавшийся в 1944 году в похожем положении, что и нынешняя Украина, наверняка бы согласился на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот предложил. Более того, он бы точно не стал говорить таких глупостей, какие говорит Зеленский.
Немногим ранее об отказе главы киевского режима ехать в Москву на переговоры высказался бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что сейчас Зеленский стал первым препятствием к установлению мира. Причем такая точка зрения уже активно формируется.