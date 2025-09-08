Захарова назвала «заговором в дурдоме» слова Кулебы о выезде с Украины

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — написала она в своем Telegram-канале. В то же время официальный представитель МИД РФ отметила, что подобные заявления показательны. «Построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а “строители демократии”, не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам. О чем Кулебище и рассказал: “Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны”, — заключила она.