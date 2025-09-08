США отказались от сотрудничества с Европой по борьбе с дезинформацией

США проинформировали страны Европы об отказе от совместных усилий по борьбе с дезинформацией, сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников.
По их данным, европейские страны получили уведомление о прекращении действия меморандумов от Госдепа США на прошедшей неделе. Меморандумы были направлены на выработку единого подхода к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами.
Они были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (GEC), который был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссия была расширена до отслеживания и разоблачения кампаний дезинформации за рубежом. Оно было закрыто в декабре 2024 года после того, как республиканцы в конгрессе заблокировали попытки продлить мандат агентства.
Функции GEC были ненадолго преобразованы в офис при Госдепе США, он был закрыт администрацией американского президента Дональда Трампа в апреле 2025 года. Прекращение действия меморандумов о взаимопонимании является последним шагом на пути к прекращению программы, уточнила газета.
Бывший глава GEC Джеймс Рубин рассказывал, что за 2024 год США подписали меморандумы примерно с 22 странами Европы и Африки.
В сентябре 2024 года GEC обвинила российскую телекомпанию RT в том, что она действует от имени разведывательных служб России. США ввели против нее санкции за распространение дезинформации.
Кроме этого, санкции были введены против «РИА Новости», Sputnik и Ruptly. Под ограничения также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, менеджер проектов цифровых медиа RT Константин Калашников, сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT Елена Афанасьева и еще ряд лиц.
Россия считает западные санкции незаконными.