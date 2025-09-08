США отказались от сотрудничества с Европой по борьбе с дезинформацией

Они были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (GEC), который был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссия была расширена до отслеживания и разоблачения кампаний дезинформации за рубежом. Оно было закрыто в декабре 2024 года после того, как республиканцы в конгрессе заблокировали попытки продлить мандат агентства.