Слова бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о причинах бегства за границу выглядят как «заговор в дурдоме», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Ранее Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что тайно покинул Украину, чтобы избежать действия запрета на выезд для бывших дипломатов, введённого главой киевского режима Владимиром Зеленским. Власти Украины не хотят, чтобы дипломаты выезжали за границу, так как в некоторых кругах в Киеве царит «старый советский образ мыслей», согласно которому выезжающий за границу становится «вражеским агентом».
«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — отреагировала на откровения Кулебы Захарова.
Она отметила, что построение демократии по ультралиберальному образцу в итоге привело к диктатуре на Украине, а строители этой демократии не дождавшись «перемоги», разлетелись по зарубежным кормушкам.
Ранее политолог Василий Вакаров рассказал, что Кулеба после побега с Украины мог отправиться в США. Он напомнил, что еще в начале СВО политик не скрывал, что вывез из страны родственников и даже свою собаку.