Проверьте свои покупки: эти сухофрукты попали в реестр опасной продукции.
В Беларуси запретили продавать сушеную папайю с маркировкой Olmish Premium, следует из реестра опасной продукции.
Производителем данного товара является Olmish Asia Food Company Limited (Вьетнам), импортер на территории Беларуси — ООО «ФортунаЛогистик».
Во время проверки специалисты обнаружили в составе продукта заявленную в маркировке пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220) в количестве (1040,9±239,4) мг/кг. Отмечается, что максимально допустимый уровень для консерванта превышен в 2,1 раза.