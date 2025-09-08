Проверьте свои покупки: эти сухофрукты попали в реестр опасной продукции.

Во время проверки специалисты обнаружили в составе продукта заявленную в маркировке пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220) в количестве (1040,9±239,4) мг/кг. Отмечается, что максимально допустимый уровень для консерванта превышен в 2,1 раза.