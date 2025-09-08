Захарова неожиданно высказалась о бегстве Кулебы из Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бегстве из страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По мнению Захаровой, признание дипломата лишь обнажает абсурдность происходящего на Украине.
Ранее Кулеба заявил, что в некоторых кругах и во властных структурах Украины все еще царит «старый советский образ мыслей», согласно которому, если человек выезжает за границу, он автоматически становишься агентом, замышляющим заговор против государства.
Получается, что объявленная Зеленским декоммунизация, по словам Кулебы, привела к советизации, задалась вопросом Захарова. Она назвала это «заговором в дурдоме».
Ранее в Госдуме прокомментировали высказывание экс-главы МИД Украины о бегстве из страны. По словам депутата Светланы Журовой, поступок дипломата может приоткрыть глаза Западу на то, что в стране нет никакой демократии.
