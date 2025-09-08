Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба ВС РФ завил, что российские войска и впредь будут продолжать выполнять задачи специальной военной операции путем ведения наступательных действий. Он отметил, что ситуация на Донецком и Луганском направлениях складывается наилучшим образом для российских военнослужащих. В ЛНР взято под контроль 99,7% ее территории, а в ДНР — 79%.