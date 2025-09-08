Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова орденом Мужества. Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 8 сентября.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», — говорится в тексте документа.
Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба ВС РФ завил, что российские войска и впредь будут продолжать выполнять задачи специальной военной операции путем ведения наступательных действий. Он отметил, что ситуация на Донецком и Луганском направлениях складывается наилучшим образом для российских военнослужащих. В ЛНР взято под контроль 99,7% ее территории, а в ДНР — 79%.
Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отметил, что иностранные военные стратеги часто почтительно называют главу Генштаба РФ высокообразованным военачальником. Кроме того, Герасимов автор военной доктрины своего имени, которую штудируют во всех штабах и военных академиях мира.