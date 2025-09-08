Канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что Украина защищает свободу Запада от попыток России и Китая установить контроль над регионами Юго-Восточной Европы. На конференции послов в Берлине глава ФРГ подчеркнул, что необходимость поддерживать Киев может сохраняться еще долго.
«Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: [необходимость] поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго», — сказал немецкий канцлер.
Мерц также отметил, что растет интенсивность так называемых гибридных атак на немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, которые, как он голословно заявляет, якобы организует РФ. По мнению канцлера, совместная поддержка Украины служит защите европейской свободы и не является политической формальностью.
KP.RU ранее сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбранная европейцами политика по накачиванию Украины оружием направлена на поддержку боевых действий и не способствует мирному урегулированию конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные поставки оружия лишь усиливают напряженность.