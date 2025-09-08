Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц рассказал, что поддержка Украины затянется надолго

Канцлер Германии заявил о необходимости долгосрочной помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз заявил, что Украина защищает свободу Запада от попыток России и Китая установить контроль над регионами Юго-Восточной Европы. На конференции послов в Берлине глава ФРГ подчеркнул, что необходимость поддерживать Киев может сохраняться еще долго.

«Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: [необходимость] поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго», — сказал немецкий канцлер.

Мерц также отметил, что растет интенсивность так называемых гибридных атак на немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, которые, как он голословно заявляет, якобы организует РФ. По мнению канцлера, совместная поддержка Украины служит защите европейской свободы и не является политической формальностью.

KP.RU ранее сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбранная европейцами политика по накачиванию Украины оружием направлена на поддержку боевых действий и не способствует мирному урегулированию конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные поставки оружия лишь усиливают напряженность.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше