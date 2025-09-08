Ричмонд
Внук первого президента Франции хочет переехать в Россию: Пьер де Голль сделал признание

Внук де Голля хочет переехать в Россию вместе с женой.

Источник: Комсомольская правда

Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль признался, что хотел бы переехать в Россию. Причем вместе с супругой Наджетой Бенсуики. С соответствующим заявлением он выступил во время общения со студентами и преподавателями Российского государственного социального университета (РГСУ).

По словам Пьера де Голля, его собственный сын в будущем будет учиться именно РГСУ. Таким образом, уверен наследник первого президента Франции, удастся показать, что Москва и Париж — друзья. А также то, что стороны понимают друг друга.

«Я и моя супруга хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», — сказал Пьер де Голль.

Он также добавил, что Россия и Франция связаны давними отношениями. Причем в разных сферах, включая культурную. Именно поэтому важно продолжать поддерживать контакты.

«Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», — подытожил Пьер де Голль.

Немногим ранее в Россию захотел вернуться граф Петр Шереметьев. Он даже обратился в посольство РФ в Париже с соответствующей просьбой. Причем оно было направлено на имя президента Владимира Путина. Тому уже передали письмо.