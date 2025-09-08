Скачко: Кулеба бежал с информацией о связях Зеленского, Байдена и Джонсона

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мог сбежать с Украины, испугавшись за свою безопасность, сказал aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Он мог испугаться ликвидации за то, что он слишком много знает. Кулеба был министром иностранных дел Украины. То есть, он был одним из главных коммуникаторов по военно-политической линии тогда, когда Украина вползала вот в агрессивный антироссийский режим. Именно он коммуницировал с поздним Байденом, Борисом Джонсоном и всеми остальными. Он точно знает, когда принимались какие решения, когда и кто был политическим триггером всего происходящего, какие позиции занимали не только страны, но и персоналии», — объяснил Скачко.
По словам политолога, Кулеба понимает, что если конфликт закончится поражением Украины, то начнется зачистка.
«Кулеба знает, что когда идет зачистка хвостов, то никого не жалеют, и никакая должность, и никакие слова не являются индульгенции и гарантии безопасности», — подчеркнул эксперт.
Ранее в интервью итальянским СМИ Кулеба пожаловался, что ему пришлось «бежать из своей страны, как вору ночью» из-за введенного Зеленским запрета на выезд для бывших дипломатов.