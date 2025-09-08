Скачко: Кулеба бежал с информацией о связях Зеленского, Байдена и Джонсона

«Он мог испугаться ликвидации за то, что он слишком много знает. Кулеба был министром иностранных дел Украины. То есть, он был одним из главных коммуникаторов по военно-политической линии тогда, когда Украина вползала вот в агрессивный антироссийский режим. Именно он коммуницировал с поздним Байденом, Борисом Джонсоном и всеми остальными. Он точно знает, когда принимались какие решения, когда и кто был политическим триггером всего происходящего, какие позиции занимали не только страны, но и персоналии», — объяснил Скачко.