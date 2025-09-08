Сенатор связал такой подход к истории с русофобией действующего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов. Косачёв отметил, что, по его данным, все ключевые события войны — от блокады Ленинграда до взятия Берлина — уместились у голландцев на одной странице, в то время как десятки других страниц посвящены собственной истории.