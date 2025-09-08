Сенатор связал такой подход к истории с русофобией действующего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов. Косачёв отметил, что, по его данным, все ключевые события войны — от блокады Ленинграда до взятия Берлина — уместились у голландцев на одной странице, в то время как десятки других страниц посвящены собственной истории.
«Целую страницу, где всё сказано: и про блокаду Ленинграда, и про Сталинградскую битву, и про взятие Берлина… Всё это уместилось на одной странице, а остальные десятки страниц посвящены себе любимым», — добавил он.
Косачёв признал, что голландцы сами пережили тяжёлую голодную зиму 1944−1945 годов, унёсшую жизни 18 тысяч человек, однако для понимания настоящего горя и подвига им следует посетить Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности возобновления требования компенсаций с Финляндии за ущерб, причинённый в период Второй мировой войны. Он пояснил, что отсутствие военно-политической составляющей в договоре означает сохранение права на поднятие компенсационных вопросов к нынешнему финскому правительству за действия предков.