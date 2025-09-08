Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачёв связал русофобию Рютте с подачей истории в Нидерландах

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что в учебниках истории Нидерландов событиям Великой Отечественной войны уделяется всего одна страница. Своё заявление он сделал в ходе мероприятия, посвящённого Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Источник: Life.ru

Сенатор связал такой подход к истории с русофобией действующего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов. Косачёв отметил, что, по его данным, все ключевые события войны — от блокады Ленинграда до взятия Берлина — уместились у голландцев на одной странице, в то время как десятки других страниц посвящены собственной истории.

«Целую страницу, где всё сказано: и про блокаду Ленинграда, и про Сталинградскую битву, и про взятие Берлина… Всё это уместилось на одной странице, а остальные десятки страниц посвящены себе любимым», — добавил он.

Косачёв признал, что голландцы сами пережили тяжёлую голодную зиму 1944−1945 годов, унёсшую жизни 18 тысяч человек, однако для понимания настоящего горя и подвига им следует посетить Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности возобновления требования компенсаций с Финляндии за ущерб, причинённый в период Второй мировой войны. Он пояснил, что отсутствие военно-политической составляющей в договоре означает сохранение права на поднятие компенсационных вопросов к нынешнему финскому правительству за действия предков.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше