На Западе обсуждают создание «воздушного щита» на Украине, пишет FT

Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.
По словам Рахмана, европейские лидеры работают над «более быстрыми и практичными» способами активизации военной помощи Украине.
«Сейчас обсуждается создание “де-факто прекращения огня” через американский воздушный щит», — говорится в статье обозревателя.
Он отмечает, что этот щит подразумевает увеличение поставок средств ПВО, которые будут защищать воздушное пространство Украине от дронов, но не от баллистических ракет.
«Европейцы внесут вклад, частично посредством поддержки с моря… Ведется обсуждение развертывания авианосцев, вероятно, из Европы», — подчеркивает Рахман.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.