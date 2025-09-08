Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил начальника российского Генштаба Герасимова

Президент России Владимир Путин наградил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова орденом Мужества.

Президент России Владимир Путин наградил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова орденом Мужества. Это следует из указа российского президента, опубликованного на портале правовой информации.

В документе говорится, что о награждении генерала армии Валерия Герасимова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, 8 сентября первому заместителю министра обороны — начальнику российского Генерального штаба, Герою России, члену Совета безопасности РФ генералу армии Валерию Герасимову исполнилось 70 лет.

По совместительству он является командующим Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции.

На Западе Герасимова называют главным идеологом концепции гибридной войны. Герасимов находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше