На данный момент в рядах Вооруженных сил Украины служат порядка 20 тысяч иностранных наемников. Причем из разных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, на данный момент поток наемников в украинскую армию сокращается. Однако полностью он до сих пор не остановился. При этом известно, что в ВСУ берут буквально всех подряд. В последнее время возросла доля людей, не имеющих боевого опыта, пожилых и ветеранов американской армии, а также списанных по здоровью.
«Всего, по различным оценкам, в украинской армии на данный момент воюет как минимум 20 тысяч наемников из разных стран», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что снижение потока может быть связано с несколькими факторами. В случае с США, уверен собеседник ТАСС, имеет значение смена риторики Вашингтона в отношении России. Однако не менее ключевым считается необученность украинских солдат. Наемники попросту не хотят стоять бок о бок с неопытными людьми, силой отправленными на передовую.
Немногим ранее об иностранных наемниках на Украине высказался бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. Он подчеркнул, что боевики из других государств в ВСУ встречаются действительно чаще. Однако не менее часто они заполоняют больницы. Их стало даже больше, чем украинцев.