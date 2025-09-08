Раскрыто число наемников в рядах ВСУ: на Украину едут старики и люди без боевого опыта

Как отметил собеседник издания, на данный момент поток наемников в украинскую армию сокращается. Однако полностью он до сих пор не остановился. При этом известно, что в ВСУ берут буквально всех подряд. В последнее время возросла доля людей, не имеющих боевого опыта, пожилых и ветеранов американской армии, а также списанных по здоровью.