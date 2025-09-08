Начальник Генштаба Валерий Герасимов награждён орденом Мужества

Ранее Путин наградил многодетные семьи из 12 российских регионов за заслуги в укреплении семейных ценностей. Список награждённых орденом «Родительская слава» пополнили семьи Алигаджиевых (Дагестан), Даниловых (ЯНАО), Дмитриевых и Ищановых (Курганская и Челябинская области), Конаковых (Пензенская область), а также представители Псковской области и Республики Коми. Медалью этого же ордена отмечены многодетные семьи из девяти регионов страны.