Имя автора скандального граффити на стене Королевского суда в Лондоне могут раскрыть

Лондонские правоохранительные органы начали расследование в отношении британского уличного художника Бэнкси после его нового граффити, его личность может быть раскрыта, сообщает издание The Daily Telegraph. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что расследование началось после того, как новое граффити Бэнкси появилось на стене Королевского суда в столице Великобритании. Фото новой работы опубликовал сам Бэнкси в своих соцсетях. В настоящее время полиции необходимо выяснить, было ли это «нанесением ущерба». Уточняется, что в случае, если дело дойдет до суда, уличный художник будет вынужден публично назвать свои имя и фамилию.
Как информировали в Службе судов и трибуналов Его Величества, сама работа, на которой изображен судья в парике и мантии, бьющий лежащего на земле протестующего, будет удалена. Сейчас граффити закрыто щитами.