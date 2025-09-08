Имя автора скандального граффити на стене Королевского суда в Лондоне могут раскрыть

Сообщается, что расследование началось после того, как новое граффити Бэнкси появилось на стене Королевского суда в столице Великобритании. Фото новой работы опубликовал сам Бэнкси в своих соцсетях. В настоящее время полиции необходимо выяснить, было ли это «нанесением ущерба». Уточняется, что в случае, если дело дойдет до суда, уличный художник будет вынужден публично назвать свои имя и фамилию.