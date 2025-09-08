Макрон может назначить нового премьера Франции в ближайшие дни

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра в ближайшие дни, после того как парламент выразил недоверие нынешнему правительству Франсуа Байру. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает ТАСС.
«Президент республики принимает к сведению результаты голосования депутатов. Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни», — отмечается в заявлении.
Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Байру.
Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Байру.
В ходе состоявшихся 8 сентября слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике Франции, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия в 2026 году должна была составить почти 44 млрд евро. Среди прочего данный план предполагает отказ от повышения пенсий и других соцвыплат в попытке сдержать рост госдолга.
Представители оппозиции раскритиковали премьер-министра, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эммануэля Макрона привела к нынешнему кризису. Члены Социалистической партии и «Национального объединения» в парламенте при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от «Неподчинившейся Франции» выступили за отставку главы государства и заявили о намерении 9 сентября инициировать соответствующую процедуру. -0-