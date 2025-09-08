Макрон может назначить нового премьера Франции в ближайшие дни

В ходе состоявшихся 8 сентября слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике Франции, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия в 2026 году должна была составить почти 44 млрд евро. Среди прочего данный план предполагает отказ от повышения пенсий и других соцвыплат в попытке сдержать рост госдолга.