Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ под Харьковом

Глава республики уточнил, что в ходе воздушной разведки расчётами БПЛА была своевременно предотвращена атака противника. По его словам, точные и скоординированные удары привели к уничтожению танка вместе с экипажем. Кадыров добавил, что в результате детонации боекомплекта машина была полностью охвачена огнём, что исключило любую возможность её восстановления.