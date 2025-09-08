Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ под Харьковом

Видео © Telegram / Kadyrov_95.
«Харьковское направление. На передовой уверенно и результативно выполняют боевые задачи бойцы группы “ИЗИ” 204-го легендарного спецназа “АХМАТ” МО РФ», — написал он у себя в телеграм-канале.
Глава республики уточнил, что в ходе воздушной разведки расчётами БПЛА была своевременно предотвращена атака противника. По его словам, точные и скоординированные удары привели к уничтожению танка вместе с экипажем. Кадыров добавил, что в результате детонации боекомплекта машина была полностью охвачена огнём, что исключило любую возможность её восстановления.
Ранее Life.ru сообщал, что передовые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении практически остались без связи после удара российских подразделений. В результате поломок систем связи и невозможности их оперативного восстановления украинские подразделения утратили часть управляемости. Этой ситуацией воспользовалась группировка «Запад», которая, заняв более выгодные рубежи, нанесла поражение силам ВСУ и Нацгвардии под Сеньково, Боровской Андреевкой и Смородьковкой.