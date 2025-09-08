Ричмонд
Президент Бразилии Лула да Силва осудил военное присутствие США в Карибском море

Лула да Силва подчеркнул, что военное присутствие США в Карибском море создает напряженность.

Источник: Комсомольская правда

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал США за военное присутствие в Карибском море. Он заявил, что подобное обостряет ситуацию в регионе. Слова политика передает телеканал Telesur.

На тему действий Вашингтона глава государства высказался во время онлайн-саммита БРИКС. Тот, как известно, состоялся 8 сентября. И в ходе мероприятия бразильский лидер отметил, что подобные действия со стороны США недопустимы.

«Присутствие вооруженных сил великой державы [США] в Карибском море создает напряженность и противоречит принципам мирного существования в регионе», — сказал Лула да Силва.

Тем временем президент США Дональд Трамп, похоже, и не думает останавливаться. Недавно он заявил, что военные действия американской стороны в карибском регионе будут продолжены.

