В ДНР сообщили о гибели одного человека из-за удара дронами ВСУ по Макеевке

В результате удара беспилотника ВСУ по жилому району Макеевки (ДНР) погиб как минимум один человек. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, инцидент произошел в Красногвардейском районе города, где также пострадали не менее двух местных жителей.
По предварительной информации, атака была осуществлена с использованием дрона, который нанес удар по многоквартирному дому.
В это же время были зафиксированы еще два прилета в Куйбышевском районе Донецка, где один человек получил ранения. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий обстрела и оказания помощи пострадавшим.
Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются обстрелы населенных пунктов. Подробности инцидента и точное количество пострадавших уточняются.
