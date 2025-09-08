Ричмонд
В ДНР сообщили о гибели одного человека из-за удара дронами ВСУ по Макеевке

В результате удара беспилотника ВСУ по жилому району Макеевки (ДНР) погиб как минимум один человек.

В результате удара беспилотника ВСУ по жилому району Макеевки (ДНР) погиб как минимум один человек. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, инцидент произошел в Красногвардейском районе города, где также пострадали не менее двух местных жителей.

По предварительной информации, атака была осуществлена с использованием дрона, который нанес удар по многоквартирному дому.

В это же время были зафиксированы еще два прилета в Куйбышевском районе Донецка, где один человек получил ранения. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации последствий обстрела и оказания помощи пострадавшим.

Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются обстрелы населенных пунктов. Подробности инцидента и точное количество пострадавших уточняются.

Читайте материал «ВСУ атаковали беспилотниками многоэтажку в ДНР».

