Стало известно, как российские военные используют кадровый голод ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные проникают в тыл противника из-за нехватки солдат в армии Украины.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские военные проникают в тыл противника из-за нехватки солдат в армии Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

Бойцы РФ, по словам собеседника издания, продвигаются вглубь фронта малыми группами по два-три человека, там сосредотачиваются и наносят удар изнутри.

По словам аналитика, так российские военные проводят наступление по освобождению населенных пунктов, когда удар наносится и снаружи, и изнутри, как было в Судже при проведении операции «Поток».

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что кампания против экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в немецких СМИ свидетельствует о скором завершении СВО.

