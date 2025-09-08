В США суд в Чикаго постановил компенсировать гражданке РФ Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на истицу.
«Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию 20 тысяч долларов», — рассказала девушка.
Она уточнила, что еще в феврале 2023 года она обратилась в одон из местных салонов, однако работавшая там украинка не стала предоставлять услугу, поскольку Муслимова является россиянкой.
«Учитывая все эти факторы, я присуждаю заявительнице 20 000 долларов США в качестве компенсации за ее душевные страдания, что, по моему мнению, является суммой, разумно необходимой для возмещения ущерба заявительнице, исходя из фактов настоящего дела», — указала в решении судья.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесение Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в санкционный список ЕС, заявила, что дискриминационная политика сообщества развязывает руки русофобам, которые начинают чувствовать свою безнаказанность. Она подчеркнула, что по сути, своими действиями Брюссель продолжает поощрять разжигание ненависти и вражды по признакам национальной и языковой принадлежности.