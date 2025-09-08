Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внесение Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в санкционный список ЕС, заявила, что дискриминационная политика сообщества развязывает руки русофобам, которые начинают чувствовать свою безнаказанность. Она подчеркнула, что по сути, своими действиями Брюссель продолжает поощрять разжигание ненависти и вражды по признакам национальной и языковой принадлежности.