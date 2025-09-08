Демограф назвал способ сделать миграцию эффективной

Согласно расчётам, построенным на данных последних двух десятилетий, текущий миграционный курс позволит сократить численность жителей ЕС с нынешних 447 млн до 419 млн человек, то есть всего на 6%. Если же будет реализован сценарий с полным закрытием границ, которого добиваются правопопулистские силы, население сократится более чем на треть — до 292 млн, что грозит серьёзными экономическими потрясениями. Авторы материала, ссылаясь на демографов, утверждают: «Усиление крайне правых может ускорить сокращение населения Европы и вызвать экономические потрясения».