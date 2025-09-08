Согласно расчётам, построенным на данных последних двух десятилетий, текущий миграционный курс позволит сократить численность жителей ЕС с нынешних 447 млн до 419 млн человек, то есть всего на 6%. Если же будет реализован сценарий с полным закрытием границ, которого добиваются правопопулистские силы, население сократится более чем на треть — до 292 млн, что грозит серьёзными экономическими потрясениями. Авторы материала, ссылаясь на демографов, утверждают: «Усиление крайне правых может ускорить сокращение населения Европы и вызвать экономические потрясения».
Особенно сильно, по данным прогноза, пострадают Италия и Испания с их крайне низкой рождаемостью, которые могут лишиться почти половины своего населения. Остальные страны ЕС рискуют потерять от четверти до трети граждан.
Директор Центра изучения стабильности рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев в беседе с РИА «Новости» подтвердил, что данные Евростата согласуются с другими исследованиями, и без мигрантов сохранение демографического и экономического баланса действительно невозможно. В качестве позитивного примера он привёл опыт Канады, Австралии и Новой Зеландии.
«Миграция может быть эффективным инструментом экономического роста и компенсации низкой рождаемости — это доказали Канада, Австралия, Новая Зеландия. Продуманная миграционная политика, основанная на системе квот и образовательных программ, позволяет привлекать нужных специалистов и обеспечивать их интеграцию», — объясняет демограф.
Коротаев также добавил, что в самой Европе существуют образцы успешного привлечения трудовых ресурсов, такие как программа по переселению турецких гастарбайтеров в Германию, которые стали органичной частью общества и восполнили дефицит рабочих рук. По его словам, эта легальная процедура с отбором специалистов под нужды экономики и их подготовкой кардинально отличается от бесконтрольной миграции, которая и привела к текущему кризису.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке в 2024 году впервые за много лет был зафиксирован миграционный приток, чему способствовала активизация переезда молодёжи со всей страны. Глава региона отметил, что стабильно улучшающиеся показатели подтверждают правильность выбранного курса и открывают возможности для нового этапа роста рождаемости.