МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова

В сообщении также привели слова министра: «Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать “берлинские стены”, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу».