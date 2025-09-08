Ричмонд
МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД России отметил атаку иноагентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире, сказанных перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, сообщили в дипведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

В сообщении также привели слова министра: «Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать “берлинские стены”, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу».

В МИД России напомнили, что после завершения противостояния Запад-Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать «общий дом» с бывшими противниками, отметив, что в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства РФ, написал статью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в которой предложил создать «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».

«Что же мы получили? От нас ещё в 90-е стали отгораживаться именно “стенами” — институциональными, санкционными, визовыми. И “стена” эта в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договорённостей — постоянно двигалась к нашим рубежам… Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых “стен” не получится», — заключили в МИД России.

