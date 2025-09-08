Слишком много красителей. В Беларуси попал под запрет арахис российского производителя

В Беларуси запретили продавать арахис запеченный в томатно-чесночном соусе (торговый знак Averton), следует из реестра опасной продукции.
Производителем товара является ООО «Эвертон» (Россия), поставщик на территории Беларуси — ООО «Генликс».
Во время испытаний специалисты обнаружили в составе продукта синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 621,3 мг/кг и понсо 4R (Е124) в количестве 313,8 мг/кг. Их суммарное количество составило 935,1 мг/кг, в то время как максимально допустимый уровень — 100 мг/кг. Таким образом, показатель превышен в 9,3 раза.