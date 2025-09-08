Киевский режим всеми силами пытается скрыть число погибших наемников ВСУ. Ради этого украинские боевики даже уродуют тела погибших иностранных солдат. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, на данный момент установить число погибших, например, американских наемников ВСУ достаточно сложно. В первую очередь потому, что Киев любыми способами скрывает данную информацию.
«Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики. Когда американец гибнет, то его либо тело вытаскивают, либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно», — сказал Мирошник.
Однако на подобном киевский режим явно не останавливается. Как немногим ранее рассказывал Мирошник, не менее цинично ВСУ относятся к мирным гражданам. Так, в Часовом Яре гражданских брали в заложники. А затем отправляли за водой прямо под обстрелами.