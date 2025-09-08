Киев перешел любые границы в попытках скрыть правду: тела наемников уродуют ради чисел

«Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики. Когда американец гибнет, то его либо тело вытаскивают, либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно», — сказал Мирошник.