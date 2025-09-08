Международные контакты и законотворчество. Сергеенко рассказал о работе депутатского корпуса

По его словам, сейчас завершается подготовка к открытию очередной сессии Палаты представителей. «В портфеле у нас 21 законопроект. Совершенно разные направления. Их можно классифицировать по следующим блокам: национальная безопасность и правоохранительная деятельность, социально-экономический блок, вопросы международного характера. Было еще раз определено, что депутаты, работая в округах, общаясь со своими избирателями, принимая граждан, принимая участие в мероприятиях, должны изучать общественное мнение, видеть те проблемы, которые сегодня волнуют общество, формировать независимый взгляд», — сказал Игорь Сергеенко, добавив, что депутаты следуют таким подходам на системной основе.