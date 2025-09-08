Международные контакты и законотворчество. Сергеенко рассказал о работе депутатского корпуса

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как депутаты продвигают белорусскую повестку и отстаивают национальные интересы, в проекте «Разговор у Президента» на «Беларусь 1» рассказал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко после доклада главе государства, сообщает БЕЛТА.
Общение с людьми, законопроекты, продвижение интересов страны. Лукашенко принял с докладом Сергеенко.
Законотворчество и работа с гражданами.
«Высокая оценка главы государства ко многому обязывает депутатский корпус. В своей работе мы должны прибавить», — отметил Игорь Сергеенко.
По его словам, сейчас завершается подготовка к открытию очередной сессии Палаты представителей. «В портфеле у нас 21 законопроект. Совершенно разные направления. Их можно классифицировать по следующим блокам: национальная безопасность и правоохранительная деятельность, социально-экономический блок, вопросы международного характера. Было еще раз определено, что депутаты, работая в округах, общаясь со своими избирателями, принимая граждан, принимая участие в мероприятиях, должны изучать общественное мнение, видеть те проблемы, которые сегодня волнуют общество, формировать независимый взгляд», — сказал Игорь Сергеенко, добавив, что депутаты следуют таким подходам на системной основе.
На предыдущей сессии принято 64 законопроекта. Значительная их часть касалась вопросов социальной защиты населения, экономики, образовательной сферы, правоохранительной деятельности и др.
«Президент обратил внимание, чтобы мы чаще приглашали специалистов министерств, ведомств, отвечающих за конкретное направление (не только руководителей), чтобы вместе находить в процессе дискуссий решения», — сказал Игорь Сергеенко.
Будет продолжена и практика выездных семинаров для изучения правоприменительной практики, приемов граждан.
Народная дипломатия.
В международной деятельности приоритет отдается взаимодействию в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России в вопросах социально-экономического развития стран, выравнивания прав граждан, проведения патриотических мероприятий с акцентом на молодежь. В пример он привел завершившийся на днях в Могилеве молодежный форум Союзного государства.
«Также работаем активно на таких площадках, как Парламентская ассамблея ОДКБ, Межпарламентская ассамблея СНГ совместно с Советом Республики. Работаем с европейскими партнерами, депутатами в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, возглавляем группу “Евразия” в этом году в рамках Межпарламентского союза. Развиваем контакты в межгосударственных парламентских объединениях, получили статус наблюдателя в Панафриканском парламенте, в Азиатской парламентской ассамблее. В ближайшее время станем наблюдателями в Арабском парламенте. Это дает возможность не просто развивать контакты, но и выступать на этих площадках», — отметил Игорь Сергеенко.
Успешно прошла командировка во Вьетнам, где по поручению Президента Александра Лукашенко в качестве почетного гостя Игорь Сергеенко принял участие в параде по случаю 80-летия Августовской революции и Дня Независимости республики. В том числе отрабатывались экономические вопросы, подписаны соглашения о поставках белорусской продукции.
«Мы стараемся во всех таких поездках находить свою нишу, развивая контакты путем народной дипломатии», — отметил Игорь Сергеенко.
Он напомнил, что в Палате представителей Национального собрания созданы группы дружбы с конкретными странами и регионами. В ближайшее время готовится визит парламентариев из Алжира. Недавно в Беларуси принимали депутатов из Индонезии. Также ожидают в ближайшее время с визитами депутатов из Турции, Вьетнама.
Сохранение исторической памяти.
Одно из направлений деятельности Палаты представителей Национального собрания — работа по сохранению исторической памяти. По инициативе депутатов прошел цикл встреч военно-патриотического характера в вузах страны, состоялись парламентские чтения на разных площадках. Была издана печатная продукция.
Один из перспективных проектов, который обсуждался в Могилеве на молодежном форуме Союзного государства, — создание постоянно действующего молодежного центра патриотического воспитания в Бобруйске на базе крепости, которой уже свыше 200 лет, с привлечением средств республиканского, областного бюджетов, бюджета Союзного государства. Эта инициатива Могилевского облисполкома поддержана. «Предстоит серьезная реконструкция. Это большой проект», — рассказал Игорь Сергеенко. -0-