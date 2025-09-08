CBS: Трамп добивается в Верховном суде заморозки иностранной помощи

Администрация американского президента Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием утвердить ее решение о заморозке миллиардов долларов, которые ранее Конгресс выделил на иностранную помощь, передает CBS News.
Телеканал сообщает, что представители Белого дома направили ходатайство после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей и постановил, что администрация Трампа должна до 30 сентября (до конца нынешнего финансового года) израсходовать как минимум 4 млрд долларов, выделение которых одобрено Конгрессом США.
Ранее газета New York Post сообщила, что администрация Трампа планирует сократить иностранную помощь еще на 5 млрд долларов, из которых 1,5 млн долларов планировали направить «на продвижение картин украинских женщин». По данным издания, 3,2 млрд долларов должно было получить Агентство США по международному развитию (USAID), оставшиеся деньги предназначались для других фондов Госдепартамента.