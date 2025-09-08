CBS: Трамп добивается в Верховном суде заморозки иностранной помощи

Телеканал сообщает, что представители Белого дома направили ходатайство после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей и постановил, что администрация Трампа должна до 30 сентября (до конца нынешнего финансового года) израсходовать как минимум 4 млрд долларов, выделение которых одобрено Конгрессом США.