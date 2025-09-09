Ричмонд
Мерц выступил с резким призывом относительно США

Европа должна выстраивать отношения с США «без ложной ностальгии», четко определив свои интересы. С резким призывом в ходе конференции послов ФРГ выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Источник: Reuters

«США по-новому оценивают свои интересы. Мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии. Понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся», — сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжит быть важнейшим партнером Брюсселя. Мерц подчеркнул, что Европа по-прежнему готова к сотрудничеству и тесной кооперации, однако европейцам следует активнее искать новых партнеров. «Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев», — заключил он.

Ранее Мерц заявил, что поддержка Украины со стороны стран Запада может продолжаться очень долго. Он подчеркнул, что Украину необходимо поддерживать «в ее борьбе за мир в Европе».

