«Мобилизованы все русофобы и пропагандисты»: МИД РФ о переполохе в стане иноагентов после слов Лаврова

МИД РФ обратил внимание на атаку иноагентов в инфополе после слов главы ведомства Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщили в министерстве.
«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым… Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — говорится в сообщении.
В публикации указали, что Запад начал отгораживаться от России еще в 90-е годы «стенами» — институциональными, санкционными, визовыми. Кроме того, «стена» в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договоренностей — постоянно двигалась к рубежам РФ. Так что, как бы ни старались фейкометчики, приписать России возведение новых «стен» не получится, констатировал МИД РФ.
Как писал сайт КР.RU, ранее на встрече в МГИМО глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения западного бизнеса и других агентов влияния в Россию, указав, что Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству, однако прежнего хорошего отношения к себе Западу лучше не ждать. Россия ничего не забыла и не забудет, подчеркнул дипломат. Министр напомнил, что не Россия разрывала все контакты в попытке нанести «стратегическое поражение» оппоненту.