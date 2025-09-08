Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мобилизованы все русофобы и пропагандисты»: МИД РФ о переполохе в стане иноагентов после слов Лаврова

МИД РФ: Иноагенты начали атаку после слов Лаврова о многополярном мире.

Источник: Комсомольская правда

МИД РФ обратил внимание на атаку иноагентов в инфополе после слов главы ведомства Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Об этом сообщили в министерстве.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым… Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — говорится в сообщении.

В публикации указали, что Запад начал отгораживаться от России еще в 90-е годы «стенами» — институциональными, санкционными, визовыми. Кроме того, «стена» в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договоренностей — постоянно двигалась к рубежам РФ. Так что, как бы ни старались фейкометчики, приписать России возведение новых «стен» не получится, констатировал МИД РФ.

Как писал сайт КР.RU, ранее на встрече в МГИМО глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения западного бизнеса и других агентов влияния в Россию, указав, что Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству, однако прежнего хорошего отношения к себе Западу лучше не ждать. Россия ничего не забыла и не забудет, подчеркнул дипломат. Министр напомнил, что не Россия разрывала все контакты в попытке нанести «стратегическое поражение» оппоненту.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше