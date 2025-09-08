«Мобилизованы все русофобы и пропагандисты»: МИД РФ о переполохе в стане иноагентов после слов Лаврова

Как писал сайт КР.RU, ранее на встрече в МГИМО глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения западного бизнеса и других агентов влияния в Россию, указав, что Москва всегда готова к диалогу и сотрудничеству, однако прежнего хорошего отношения к себе Западу лучше не ждать. Россия ничего не забыла и не забудет, подчеркнул дипломат. Министр напомнил, что не Россия разрывала все контакты в попытке нанести «стратегическое поражение» оппоненту.