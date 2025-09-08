Ричмонд
Эти уксусы запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

Поставщиком данной продукции на территории Беларуси является ООО «Тройка-2003» (Могилев).

В Беларуси запретили продавать виноградный и винный уксусы от российского производителя ООО «Азовшелкприз», следует из реестра опасной продукции.

Специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по безопасности. В составе указанных уксусов была обнаружена недопустимая при производстве данного вида продукции пищевая добавка — краситель азорубин (Е122). Сообщается, что в виноградном уксусе содержится азорубин в количестве 11,3 мг/кг, в винном — 8,6 мг/кг.