Эти уксусы запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

Специалисты установили, что продукция не соответствует требованиям по безопасности. В составе указанных уксусов была обнаружена недопустимая при производстве данного вида продукции пищевая добавка — краситель азорубин (Е122). Сообщается, что в виноградном уксусе содержится азорубин в количестве 11,3 мг/кг, в винном — 8,6 мг/кг.