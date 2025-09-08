Силуанов уверен, что ИИ не заменит человека в планировании бюджета

Искусственный интеллект не сможет заменить человека в вопросе планирования федерального бюджета. Как минимум потому, что пока ИИ не развит настолько сильно. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Его слова прозвучали в эфире радиостанции РБК.
Как отметил руководитель финансового ведомства, на данный момент искусственный интеллект обладает целым рядом недостатков. Во-первых, он попросту «не дорос» до интеллектуальных и где-то даже эмоциональных способностей людей. Поэтому полноценно заменить человека не способен.
«В конечном счете планирование (бюджета — прим.ред.), думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело — есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств», — сказал Силуанов.
При этом он подчеркнул, что сейчас Минфин РФ активно использует возможности ИИ в собственной работе. Более того, ведомство стало одним из первых, кто поступает подобным образом. Поэтому теперь ИИ помогает Минфину, например, формировать бюджетные заявки.
Немногим ранее об искусственном интеллекте высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что ИИ может быть исключительно помощником при принятии тех или иных решений. И это, уверен глава государства, обусловлено уровнем развития самой технологии.