Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят «раскачивания улиц»

«Не признавать решения суда означает открыто бросить вызов правовому государству. Невозможно закрывать глаза на такую безответственность. Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа, в первую очередь наших братьев из Стамбула», — заявил Эрдоган в обращении к нации.

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле заявил, что власти не допустят «раскачивания улиц». Об этом пишет РИА Новости.

Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), проведенного осенью 2023 года. В качестве меры предосторожности руководителя отделения Озгюра Челика и других членов руководства отстранили от должности. Вместе с тем партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией.

«Не признавать решения суда означает открыто бросить вызов правовому государству. Невозможно закрывать глаза на такую безответственность. Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа, в первую очередь наших братьев из Стамбула. Мы не будем мириться с тем, чтобы борьба за места в главной оппозиции нанесла ущерб достижениям страны. Мы будем в точности выполнять свои обязанности для бесперебойного функционирования судебных и административных процессов», — заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.

Власти Стамбула ввели запрет до четверга на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и «провокационных» постов в соцсетях.

На этом фоне ряд соцсетей и мессенджеров остаются недоступными в понедельник в Турции. Официальных сообщений на этот счет нет.

В августе суд арестовал префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея. Он стал девятым арестованным главой района мегаполиса — в их отношении возбуждены уголовные дела в связи с обвинениями в коррупции и совершении других преступлений.

Под стражей с марта остается и отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его адвокаты в апреле подали апелляцию на его арест, но суд ее отклонил и продлил арест. -0-

