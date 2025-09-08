В Молдове оппозиция потребовала отставки министра труда

«Господин Бузу, посмотрите в зеркало и вспомните, как вы назвали тех, кто платит вам зарплату. Вы оскорбили людей и нарушили закон, проиндексировав пенсии всего на 15% при инфляции в 30%. Такое поведение министра недопустимо, мы требуем отставки министра», — заявил Батрынча, выступая на митинге у здания минсоцзащиты.