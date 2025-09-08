В Молдове оппозиция потребовала отставки министра труда

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потребовали отставки министра труда и социальной защиты Алексея Бузу, позволившего оскорбительные высказывания в адрес жителей республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера парламента, исполнительного секретаря политсилы Влада Батрынча.
Ранее Бузу, выступая на встрече с избирателями, назвал большую часть граждан Молдовы «быдлом» из-за того, что они не поддерживают курс властей республики на евроинтеграцию и критикуют правящую партию «Действие и солидарность».
«Господин Бузу, посмотрите в зеркало и вспомните, как вы назвали тех, кто платит вам зарплату. Вы оскорбили людей и нарушили закон, проиндексировав пенсии всего на 15% при инфляции в 30%. Такое поведение министра недопустимо, мы требуем отставки министра», — заявил Батрынча, выступая на митинге у здания минсоцзащиты.
Депутат от ПСРМ Алла Дарованная сообщила, что социалисты инициируют новый вотум недоверия министру.
«Мы неоднократно вызывали его в парламент и добивались ответа на вопросы. Теперь, в последние недели перед выборами, подаем новую инициативу о его отставке», — сказала депутат.
В понедельник Бузу опубликовал видеообращение, где извинился перед гражданами. Однако, несмотря на извинения, скандал продолжает набирать обороты и усиливает недовольство общественности и оппозиции. −0-