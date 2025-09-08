Ни одна из стран-членов БРИКС «не выживет», если перестанет вести торговлю с Соединенными Штатами. С таким самонадеянным заявлением выступил старший советник американского лидера по торговле Питер Наварро в эфире Real America’s Voice.
Спикер также безосновательно утверждал, что государства БРИКС якобы «ненавидят» друг друга и желают «убить» союзников. Он, вдобавок, указал на якобы «недобросовестные» торговые действия, которые Вашингтон наблюдает со стороны членов Объединения.
«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь», — заявил Питер Наварро, не приведя никаких аргументов.
Лидеры стран БРИКС ранее осудили Вашингтон за необоснованные тарифы, введенные против них. Так, президент Бразилии Лула да Силва подчеркнул, что это был «торговый шантаж» со стороны США.