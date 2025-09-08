В Белом доме решили, что БРИКС зависит от США: странное заявление всех удивило

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь», — заявил Питер Наварро, не приведя никаких аргументов.