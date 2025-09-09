Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США

В гибели украинской беженки Ирины Заруцкой виновата Демократическая партия США, члены который «отказываются сажать плохих людей в тюрьму», заявил американский президент-республиканец Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«[Убийца] был хорошо известным профессиональным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный ЗАЛОГ в январе в общей сложности 14 РАЗ. Какого черта он делал, катаясь на поезде и разгуливая по улицам? Таких преступников нужно сажать за решетку», — написал Трамп.
Он задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Республиканец также назвал этот случай ужасным.
Убийство произошло в американском городе Шарлотт — 34-летний Декарлос Браун-младший зарезал 23-летнюю украинскую беженку. Убийство произошло в общественном транспорте, подозреваемый — бездомный.
Газета New York Post писала, что Брауна арестовывали «множество раз» с 2011 года — в частности, за кражу, грабеж с применением опасного оружия и распространение угроз.
Республиканцы и демократы США ведут острые споры по вопросам политики наказания и уголовного преследования, а также реформы правосудия и статуса преступников. Республиканцы традиционно опираются на риторику ужесточения наказаний, а демократы настаивают на гуманизации наказаний.
В декабре 2024 года Трамп пообещал после своей инаугурации «решительно добиваться смертных приговоров для жестоких насильников, убийц и монстров». Он подчеркнул, что таким способом США станут «страной закона и порядка».