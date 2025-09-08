CBS: Трамп добивается заморозки миллиардов долларов, выделенных на иностранную помощь

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием подтвердить решение властей о заморозке миллиардов долларов, выделенных ранее Конгрессом на оказание иностранной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.
По его данным, соответствующее ходатайство было подано представителями администрации после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции администрация Трампа должна до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.
Как отмечает в свою очередь газета The Washington Post, предполагается, что средства должны быть направлены на поставки продовольствия, медикаментов, а также на оказание «помощи в развитии». Судебное разбирательство затрагивает еще $6,5 млрд на оказание иностранной помощи, но, как пишет издание, Министерство юстиции США ранее дало понять, что намерено истратить их в установленный срок.
В конце июля Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд. Согласно документу, в федеральный бюджет вернутся, в частности, $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID).
3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства. −0-