CBS: Трамп добивается заморозки миллиардов долларов, выделенных на иностранную помощь

По его данным, соответствующее ходатайство было подано представителями администрации после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции администрация Трампа должна до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.