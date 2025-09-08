МИД РФ отметил атаку иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

Министерство иностранных дел РФ заявило об атаке иноагентов после слов главы российского МИД Сергея Лаврова о многополярном мире и постсоветском пространстве.
— Мы отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного Сергеем Лавровым во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Его слова в очередной раз вырвали из контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире, — написало внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.
МИД привел слова Лаврова, где он говорит, что «в западном стиле было выстраивать “берлинские стены”, условные стены между собой и нашим евразийским пространством, которое было СССР, а теперь является постсоветским пространством».
— Мы никаких стен не хотим выстраивать, мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же на равноправной основе, то мы со всеми готовы к диалогу, — приводятся слова главы МИД.
В ведомстве отметили, что речь идет о периоде после окончания холодной войны.
— Так что, как бы ни старались фейкометчики, приписать нам возведение новых «стен» не получится, — заключили в МИД РФ.
Также Сергей Лавров сказал, что Россия выражает готовность возобновить диалог со странами Запада, но прежнего формата отношений добиться уже не получится. Кроме того, он отметил, что Москва не выступала инициатором разрыва контактов.