МИД РФ отметил атаку иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

— Мы отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного Сергеем Лавровым во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Его слова в очередной раз вырвали из контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире, — написало внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.