В МИД напомнили, что после окончания эпохи противостояния Россия неоднократно предпринимала усилия по построению «общего дома» с бывшими геополитическими оппонентами. В качестве примера привели статью Владимира Путина 2010 года в немецком издании Sueddeutsche Zeitung, где он предложил создать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Однако вместо этого, как отмечают в ведомстве, Запад начал возводить институциональные, санкционные и визовые барьеры, а также продолжил продвижение НАТО на восток в нарушение достигнутых договоренностей.