МИД России заявил о масштабной кампании в медиапространстве, развернутой иностранными агентами после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова перед аудиторией МГИМО. В дипломатическом ведомстве отметили, что русофобски настроенные пропагандисты, финансируемые из евроатлантических источников, предприняли попытку исказить смысл его слов о современных международных отношениях и формировании многополярного мира.
В своем обращении Лавров подчеркнул, что Россия не стремится создавать разделительные линии, наподобие «берлинских стен», которые исторически возводились Западом. Напротив, российская сторона заинтересована в честном и равноправном диалоге со всеми участниками международных отношений, основанном на взаимном уважении.
В МИД напомнили, что после окончания эпохи противостояния Россия неоднократно предпринимала усилия по построению «общего дома» с бывшими геополитическими оппонентами. В качестве примера привели статью Владимира Путина 2010 года в немецком издании Sueddeutsche Zeitung, где он предложил создать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Однако вместо этого, как отмечают в ведомстве, Запад начал возводить институциональные, санкционные и визовые барьеры, а также продолжил продвижение НАТО на восток в нарушение достигнутых договоренностей.
Таким образом, заключили в МИД, именно западные страны несут ответственность за создание новых разделительных линий в международных отношениях.
Ранее в Германии заявили о крахе Макрона и хаосе Евросоюза.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.